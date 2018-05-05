Erdoğan'a bir tepki de Bosna Hersek'ten

AKP'lilerin yurt dışında resmi görevle yaptıkları seçim propagandası tepki çekmeye devam ediyor. Erdoğan'ın Bosna Hersek'te yapmayı planladığı seçim etkinliğine Bosna'dan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyası çerçevesinde Avrupa’da yaşayan Türklere hitaben 20 Mayıs’ta Saraybosna’da bir konuşma yapma planları Bosna Hersek’te tepkiyle karşılandı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Bosna Hersek basınında Erdoğan'ın bu çıkışı tepkiyle karşılandı. Söz konusu haberlerde, ne Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı'nın ne de Cumhurbaşkanlığı'nın Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta Saraybosna'da yapmayı planladığı konuşma hakkında bilgisi olduğu belirtildi. Erdoğan'ın, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç'in özel davetlisi olabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

Daha İyi Gelecek için İşbirliği (SBB) partisi Genel Başkan Yardımcısı Adisa Arapoviç, Erdoğan'ın Saraybosna'daki seçim etkinliği planlarını eleştirerek, "Bu kötü bir mesaj. Biz hiç haber vermeden ziyarete gelinecek tebaa değiliz" dedi.

Boşnak milletvekili Sadık Ahmetoviç, haber portalı klix'e yaptığı açıklamada, "Eğer isteyen herkes, siyasi toplantılar düzenlemek için ülkemize gelirse, egemenliğimizi kaybederiz" dedi.

Bosna Hersek basınında yer alan haberlere göre, Erdoğan'ın Saraybosna'da 1984 Kış Olimpiyatları için yapılan spor salonunda konuşma yapması planlanıyor.