Erdoğan'a bağlanmıştı: ‘Topkapı Sarayı’nın parası nereye gidiyor?’

İYİP milletvekili İsmail Koncuk, Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'na devredilmesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

İYİP Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Topkapı Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’na devredilmesini TBMM gündemine taşıdı.

Koncuk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında Türkiye’de en fazla ziyaret edilen müze 3 milyon 4 bin 620 ziyaretçi ile Topkapı Müzesi olması sebebiyle, elde edilen gelirlerin Külliye’nin giderlerine kaynak olarak mı devredilmiştir?” diye sordu.

Resmi Gazete’de yer alan düzenleme ile birlikte Topkapı Sarayı hakkında yapılan sözleşmelerden paraya tahakkuk eden miktarlar ilgili yükleniciler tarafından özel gelir hesabına yatırılacak.

SARAYLAR CUMHURBAŞKANLIĞI’NA BAĞLANDI, MAĞAZALARI KAPANDI

Milli Saraylar’ın Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması sonrasında, Milli Saraylar Hediyelik Eşya Mağazalarının bir bölümünün kapanması da dikkat çekti.