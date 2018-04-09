'Erdoğan'a asla oy vermem' diyen MHP'lilerin oranı açıklandı

AKP ve MHP'nin 'cumhur ittifakı'na ilişkin yapılan bir anketin sonucu açıklandı. Buna göre Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına MHP'li seçmenin yüzde 21.5'i 'Hiçbir şekilde oy vermem', yüzde 19'luk bölümü ise 'Belki oy verebilirim' yanıtı verdi.

Ankara Analitik şirketi, 14-24 Mart tarihleri arasında 26 ilde “İttifaklar, Cumhurbaşkanlığı Adaylıkları ve Siyasal Durum” araştırması yaptı. Bin 619 kişiyle cep telefonlarına indirilen özel bir uygulama ile yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen araştırmada MHP'ye ilişkin ilginç bir sonuç çıktı. Araştırmada Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına AKP seçmeninin yüzde 4.3'ü “Hiçbir şekilde oy vermem” dedi. Yine AKP seçmeninin yüzde 3.8'i de Erdoğan konusunda “Belki oy verebilirim” görüşünde. AKP kendi seçmeni açısından yüzde 10'luk bir fire veriyor. MHP seçmenlerinde ise bu oran artıyor. Erdoğan'ın adaylığına, MHP'li seçmenin yüzde 21.5'i “Hiçbir şekilde oy vermem”, yüzde 19'luk bölümü ise “Belki oy verebilirim” görüşünde.