Erdoğan'a Afrika'da protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS zirvesi için gittiği Güney Afrika’da protesto edildi.

BRICS zirvesi için Güney Afriaka’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pretoria Türk Büyükelçiliği dışında protesto edildi. Göstericiler Türk Büyükelçiliği’nden çıkan güvenlik görevlilerinin müdahalesine maruz kaldı.

Afrika Haber Ajansı‘nın haberine göre, “Türkiye Birlik Ağı”nın (TSN) Geçici Başkanı Majesty Mnyandu, “Biz barışçıl ancak kararlı biçimde Erdoğan’ın Türkiye’deki diktatöryal yönetimini protesto ediyorduk. Bir anda elçilik binasından güvenlik görevlileri çıktı ve bize saldırdı. Birisi suratıma tekme attı. Gördüğünüz gibi yüzüm kanıyor” dedi.