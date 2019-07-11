Erdoğan: Züğürt Ağa kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim bölgelerindeki sorunlarla ilgili bakanlara ulaşamadıklarını belirten ve 'Züğürt Ağa gibi olduk' diyen vekile 'Züğürt Ağa kim?' diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler sonrası parti vekilleriyle yaptığı toplantıları sürdürüyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, yapılan son toplantıda vekillerin yeni sistemden rahatsızlıklarını dile getirdikleri öne sürülürken, Kars Milletvekili Yunus Kılıç'ın, "Köyü elinden alınmış Züğürt Ağa'ya döndük. Herkes milletvekilinden bir şey bekliyor ama elimizde yetki yok. Bakanlar telefonlarımıza çıkmıyor" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun üzerine "Züğürt Ağa kim?" dediği, bunun üzerine Kılıç'ın Şener Şen'in başrolünde oynadığı filmi anlattığı aktarıldı.