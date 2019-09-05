Erdoğan ziyaret etmişti: 'Pelikan' soruşturması açıldı

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık görevinden alınmasına yol açan Pelikan Bildirisi'ne imza atan gruba yönelik suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu sonrası İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda soruşturma açıldı.

Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık görevinden alınmasına neden olan Pelikan Bildirisi'ne imza atan ekibe yönelik suç duyurusunda bulunuldu.

Duvar'dan Canan Coşkun'un haberine göre, herhangi bir şüphelinin belirtilmediği dilekçe üzerine İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda soruşturma açıldı.

Dilekçede, örgüt hakkında etkin soruşturma yürütülerek, üyelerinin tespit edilmesi talep edildi. Gruba “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “Hükümete karşı suç” suçlamaları yöneltildi. Dilekçede şu iddialar yer aldı:

‘EN AZ FETÖ KADAR TEHLİKELİ’

“Kamuoyu tarafından suç işlemek amacı ile örgütlenen Pelikan isimli oluşum tam bir örgüt tanımına uygundur. İşledikleri iddia edilen suçlar sebebi ile basında ve sosyal medyada bir takım politikacılar ve aydınlar tarafından kamuoyu ile paylaşmalarına rağmen herhangi bir cumhuriyet savcısı harekete geçmemiştir. Pelikan adlı örgütlenmede bulunan kişilerin kimlikleri bilinmektedir. Suç işlemek amacıyla örgütlenen kişilerin savcılık tarafından araştırma yapılması ve haklarında dava açılması zorunludur. Suç işlemek amacıyla örgütlenen Pelikan adlı oluşumun örgüt niteliğinde olduğu nerede ise kesinlik kazanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı metin yazarı AK Parti Eski Milletvekili Sayın Aydın Ünal; ‘Pelikan Örgütü, en az FETÖ kadar tehlikeli örgüttür…’ şeklinde açık beyanlarda bulunmuştur.”

‘GLADİO BENZERİ METOTLARA BAŞVURDULAR’

“Pelikan Örgütü, Gladio benzeri metotlara başvurmak sureti ile kişileri hedef haline getirmektedir. Nitekim Sayın Aydın Ünal ve arkadaşları için bu yönteme başvurduğu, başka bir AK Parti milletvekili tarafından da dile getirilmiştir. Sayın Mustafa Yeneroğlu’nun sosyal medya hesabında paylaştığı ve basına konu olan sözleri ibret vericidir.”

‘HÜKÜMETE KARŞI SUÇ İŞLEDİLER’

“Bu örgütün hedefi arasında dönemin başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun da olduğunu, kendi beyanlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Bu hali ile örgütün eylemleri hükümete yönelik suç kapsamında kabul edilecektir.”

‘İSTANBUL SEÇİMLERİNİ KAYBETTİRDİ’

“Pelikan örgütünün, örgütsel ilişkileri, kaynakları, lojistik destek aldığı mihrakların tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca son mahalli idare seçimlerinde İstanbul ölçeğinde özellikle bir aday seçimlerinin illegal etkileri nitekim iktidar partisine kaybettirmiştir.”

‘BÖLGESEL VEYA İÇ SAVAŞ STRATEJİSİ’

“Bu örgütlenme, medya ve devlet içerisindeki kadroları yardımı ile uluslararası güçlerin ülke içerisindeki emellerine hizmet etmektedir. Zira örgütün sebep olduğu siyasi krizler, kurumlarda, ülkede ve bölgede kaos yaratmaktadır. Bu sebebiyetin bölgesel veya bir iç savaş stratejileri olup olmadığı yapılacak araştırma neticesinde ortaya çıkacaktır.”

‘PARTİLERE DÜŞMANCA TAVIR TAKINDILAR’

“Pelikan örgütünün, iktidar partisi içinde hukuka aykırı düzenleme yaptığı iktidar milletvekilleri tarafından açıklanmıştır. Bununla birlikte hukuka aykırı bir şekilde ana muhalefet partisi ve bazı siyasi partilere de düşmanca tavır takındığı hususunda ciddi söylemler vardır. Bu partilere hukuk ve ahlak sınırları aşarak düşman gösterip, bazı çete ve örgütlerin hedefi haline getirdiği kanaati kuvvetlidir. İç barışı, bir iç savaşa dönüştürmeye sebebiyet vermeye elverişli düşüncelerini eyleme dönüştürmeleri, bu yapıyı terör örgütü haline getirecektir.”

ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Pelikan Bildirisi'ne imza atan Bosphorus Global, AKP içinde başlayan yeni parti tartışmaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ziyaret edilmişti.