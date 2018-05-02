Erdoğan YSK'nin seçim yasaklarından muaf

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimlerinde uygulanacak seçim yasaklarını ayrıntılarıyla açıkladı. Kurul, seçimde adaylara yönelik geniş kapsamlı yasaklar getirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yasakların dışında tutuldu. Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak. Ancak Erdoğan'ın faaliyetleri bu yasakların kapsamı dışında tutuldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran seçimlerde uygulanacak seçim yasaklarını ayrıntılarıyla açıkladı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre YSK, cumhurbaşkanının faaliyetlerini, söz konusu geniş kapsamlı yasakların dışında tuttu.

Cumhurbaşkanı adayı olan Tayyip Erdoğan, seçim yasağı dinlemeden istediği gibi faaliyette bulunabilecek.

Öne çıkan kurallar şöyle:

BASIN VE YAYIN TARAFSIZ OLACAK: Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basın; tek yönlü, taraf tutan yayın yapamayacak. Bu kuruluşlar yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında fırsat eşitliği sağlayacak. Adaylar, Türkçe dışında farklı dil ve lehçeleri kullanabilecek. Seçim dönemi içinde, ulusa sesleniş gibi özel tanıtıcı programlar yayımlanamayacak. Partiler veya adaylar, yurttaşlara sesli, yazılı veya görsel mesaj gönderemeycek. Parti üyesi vatandaşlar bu yasağın dışında tutuldu. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığı, denek sayısı ve araştırmanın kim tarafından finanse edildiği açıklanmak zorunda olacak. Onaylı diploma şartı: Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek kişiler, başvurusunda YSK’ye yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği vermek zorunda. Milletvekili adayları için ise bu şart kaldırıldı. Vekil adayları için sadece öğrenim belgesi verilmesi yeterli olacak.

ADAYLAR MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAK: Siyasi partilerce gösterilecek cumhurbaşkanı adayları 1-5 Mayıs, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları 1-2 Mayıs tarihlerinde mal bildiriminde bulunacak. Adaylar yalnızca kendilerinin değil, eş ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır veya taşınmaz mallarını bildirmekle yükümlü olacak.

BİR ADAYA EN FAZLA 13 BİN TL BAĞIŞ: Cumhurbaşkanı adayları, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişilerden yardım ve bağış alabilecek. Bir kişi bir adaya en fazla 13 bin 916 TL bağışta bulunabilecek. Adaylar, elden verilecek yardımlara makbuz kesmek zorunda.

24 MAYIS’A KADAR YETKİ VALİDE: YSK, seçim sürecince uygulanacak propaganda serbestliği ve seçim yasaklarını da ayrıntılı olarak açıkladı. Yasaklarla ilgili işlem yapma yetkisi; 24 Mayıs’a kadar mülki makamlara, 25 Mayıs’tan seçim gününe kadar ise ilçe seçim kurullarına ait olacak.

KAMU ARAÇLARI KULLANILAMAYACAK: Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç, gereç ve imkânlarını siyasi bir partinin veya bağımsız adayın emrinde veya herhangi bir siyasi veya propaganda faaliyetinde çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları yasak.

MABETLERDE SİYASET YASAK: Seçim zamanında, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Şehir içi veya şehir dışında, toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında, siyasi propaganda içeren her türlü yayın yapılması da yasaklandı. Bu yasak duraklarda da geçerli olacak.

RESMİ ARAÇ DA YASAK: 14 Haziran gününden itibaren Başbakan ve bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak, bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler gerçekleştiremeyecek ve resmi ziyafet verilemeyecek. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında açılış ve temel atma törenleri yasak olacak. Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faaliyetleri bu yasakların kapsamı dışında tutuldu.