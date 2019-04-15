Erdoğan: YSK’nın İstanbul’daki seçimleri iptal edeceğini umut ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisini MKYK toplantısında 'YSK’nın İstanbul’daki seçimleri iptal edeceğini umut ediyorum' dediği öğrenildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı değerlendirmeleri köşesine taşıdı.

Erdoğan'ın toplantıda “11 milyona yakın seçmenin söz konusu olduğu bir şehirde, 30 binle başlayacak, süratle iş 13 bine kadar düşecek. Neyle? İtirazla. YSK’nın İstanbul’daki seçimleri iptal edeceğini umut ediyorum. Bu haliyle kalırsa vicdanlar rahat etmez. Seçimlerin yenilenmesi gerekir” dediğini aktaran Selvi, "İptal mi çıkacak, yoksa seçimlerde önde olan CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na mazbatası mı verilecek henüz net değil. Yüzde 50 yüzde 50 ihtimalden söz ediliyor" ifadelerini kullandı.