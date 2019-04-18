AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen'in düzenlediği konferansta konuştu. Yerel seçime dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir. Sonra yola devam' dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Konfederasyonu'nun düzenlediği uluslararası "İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar" konferansında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 31 Mart itibariyle tamamlamış olduğumuz seçimlerden sonra bazı belediyelerdeki gelişmelerden rahatsızlık duyma gibi veya bulundukları yerde mücadelelerini kararlı bir şekilde sürdüremeyenler sebebiyle Memur-Sen camiasının asla rahatsızlık duymaması gerekir. İnsanoğlu bir yere kadar menfaatleriyle yürür.

Memur-Sen camiasının seçimler sebebiyle ortaya çıkan tabloda bulundukları yerlerde dimdik duracaklarına inanıyorum. Seni makamından mı alacak? Seni memurluktan atabilir mi? Atamaz. Bu ülkede bir hükümet var. Biz yapılacak zulümlere tribünden seyirci olmayız. Yapılması gereken neyse onu da yaparız. Bütün yargı ve yürütme mekanizmalarını her halükarda başta Memur-Sen olmak üzere yürütmek durumundayız. Memur-Sen camiası üyeleri 'sendikanı değşitir' diyenlere karşı dimdik durmalı ve yerini korumalıdır. 'FINANCIAL TİMES ŞÖYLE YAZMIŞ, NE YAZARSAN YAZ' Batı dünyasının belli kesimleri ekonomimizi çökmüş gibi gösterme gayreti içine giriyor. Türkiye dimdik ayaktadır güçlenerek de yoluna devam edecektir. Financial Times böyle yazmış, sen ne yazarsan yaz. Türkiye'nin gücünü de kabullenecekler. Bunlar ilk kez bu başlıkları atmıyorlar. Ey Financial Times 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Tükiye'yi sen tanıdın mı? Biz 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaparken kimsenin doğru dürüst ciddi desteği olmadan harcanan 35 milyar dolardır. Onlar öyle yapacak biz doğrusunu yapacağız. Bu ülkemizdeki 4 milyon mülteciyi de bir yerden destek gelir mi diye beklemeyeceğiz. Bir tas çorba varsa o mülteci kardeşlerimizle paylaşarak yola devam edeceğiz. Bolu'da seçilen belediye başkanı ben onlara bir tas çorba vermem demişse de biz valilikler kanalıyla yedirmeye, içirmeye, giydirmeye devam edeceğiz. 'YSK NOKTAYI KOYDUĞU ZAMAN BİZİM İÇİN DE MESELE BİTMİŞTİR, SONRA YOLA DEVAM' Seçimlerin ülke ekonomisinde ağır bir yük oluşturduğu ortadadır. Seçim kanunumuz çerçevesinde yapılan hak arama mücadeleleri demokrasinin gereğidir. Kimse hak arama mücadelesi verenleri hakaretle eleştirme yoluna gidemez. Geçmişimizden bugüne her türlü siyasi parti bu yollara başvurmuştur. Son nokta konulana kadar da bunun takipçisi olmuşlardır. Olay partime gelince neden rahatsız oluyorsunuz? YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir. Sonra yola devam. Seçim sürecindeki ve sonrasındaki tartışmaların milli menfaatimizin önüne geçmesine izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın birlik ve beraberliği her türlü politik hesabın üzerindedir. Özellikle içinde bulunduğumuz hassas dönemde siyasetçiler sorumlulukla hareket etmelidir. Önümüzde 4.5 yıllık bir icraat dönemi var. Dönem, kızgın demiri soğutma, kucaklaşma dönemidir.