Erdoğan: Yok kurmuş, şuymuş, buymuş, geçin o işleri

Isparta'da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Çıkmış birileri yok kurmuş, şuymuş, buymuş… Geçin o işleri' ifadelerini kullandı.

Isparta'da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk lirasındaki büyük değer kaybına ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Çıkmış birileri yok kurmuş, şuymuş, buymuş… Geçin o işleri. Kurla, bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı konuşmasında şunları söyledi:

"Biri Kanal İstanbul'u durduracağız, biri yatırımları durduracağız diyor. Ekonomi bizim işimiz. Bunca yatırımları kaynakları çeşitlendirerek biz yaptık. 25 havalimanına 29 tane daha ilave ettik. Bunlara kalsa bunlar yapmazdı. Doğru dürüst bölünmüş yolumuz yoktu. Bunlarla duracak mıyız? Bunlar ne derse desin yatırımlara devam edeceğiz. Diyor ki, 'Erdoğan 3. Köprüyü yapmış. Ben de gelirim 4. yaparım' diyor. Ne haddine. Bir yandan onu yaptırmam diyorsun, bunu yaptırırım diyorsun. Her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Geldiğimizde Türkiye G20'de miydi, şimdi G20'de. Bunlar konuşuluyor."