Erdoğan yine 'ya' dedi: Niye icazet alacağım ya?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık yaptığı gibi bugün de 'ya' diyerek konuştu, Muharram İnce'nin Pensilvanya iddiaları hakkında 'Niye icazet alacağım ya' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya mitinginde hakkındaki "Pensilvanya'dan icazet aldı" iddialarını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Bunların bir de cumhurbaşkanı adayı var. Neymiş, köprü yapmak kolaymış. Ya senin partinin ömrü, o köprülerin inşasını engellemeye çalışmakla geçti. İlkinde Demirel'in, ikincisinde Özal'ın, sonuncuda da benim karşıma dikildiniz.

FİZİK ÖĞRETMENİ OLMAN BU İŞLERİ HALLETMEYE YETMEZ

- Sonuçta karşımıza şöyle bir tablo çıktı. Biz kendi seçim bildirgemizi adeta baştan sonra teknoloji, sanayi, bilim, yatırım, girişim, yazılım, uçak, robot, tasarım kavramlarıyla donatmışız. Onlar hiç adını bile anmamış. Mesela savunma sanayinin yanından geçmemişler. Bunların kafasında ne bilim, ne teknoloji, ne sanayi var. Senin fizik öğretmeni olman bu işleri halletmeye yetmez. Birileri kulaklarına üflüyor, bunlar da meydanlarda esip yağıyor.

ELON MUSK ZİYARETİME GELDİ

- Bundan bir kaç ay önce meşhur TESLA otomobil var ya, elektrikli. Onun patronu Elon Musk benim ziyaretime geldi. Bu konuları onunla da konuştuk. Diyor ki Erdoğan 20 yıl geriden geliyor. Muharrem efendi, bizim hayatımız bu işleri yönetmekle geçti. Sen yönetilensin, biz yöneten. İşte siyasette 20 yıllık hayatımın 4,5 yılı İstanbul'u yönetmekle geçti, 11,5 yıl Türkiye'ye başbakanlık yaptım, 4 yıldır cumhurbaşkanlığı yapıyorum. Şimdi baş ustalık için sizden vize istiyorum.

- Türkiye'nin otomobil projesinde 5 şirketimiz ve TOBB bir araya gelip imzayı attılar. Şirketin CEO'su belirlendi. Ben şimdi sizi burada meşgul etmeyeceğim. Bu akşam TESK'in iftarında ben diyorum ki orada bunu işleyeyim, orada bunu anlatayım. Şu anda yatırım bedeli yaklaşık 3,5 milyar avro.

YA NİYE YALAN SÖYLÜYORSUN

- Bu Muharrem İnce diyor ki, ben AK Parti'yi Pensilvanya'dan icazet alarak kurmuşum. Dedim ki, ispat edemezsen namertsin dedim. Hala ispat edemedi. En sonunda dün bir yazarın kitabından bir cümle almış. O yazar da cevap veriyor. Diyor ki "Bu somut bir şey değil, bu soyut bir ifadeydi ve bana da ait değil" Be İnce şimdi sen bu iddianı ispatlamadığına... Davayı açtım onu da söyleyeyim. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Öyle yok, çok saygın bir annesi var. Öyle zannediyorum ki annesi de bu yalandan dolayı rahatsız oldu. Ya niye yalan söylüyorsun? Genel başkanın yalancı diye sen de yalancı olmaya mecbur musun?

NİYE İCAZET ALACAĞIM YA

- Ben Pensilvanya'daki adamdan niye icazet alacağım ya? Yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, beraberce oturduk konuştuk, kararımızı verdik. Cezaevinden çıktıktan sonra da partimizi kurduk. Ve partimizi kurduktan 16 ay sonra da siz bizi iktidar yaptınız.