Erdoğan yine sosyal medyayı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Beykoz İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada sosyal medyayı hedef aldı. Erdoğan 'Denetimsiz ve alabildiğini serbest bir alan olan sosyal medya son yıllarda bu tür operasyonların ana mecrası haline gelmiştir. Gezi olayları ve diğer alanlarda FETÖ bu alanı hoyratça kullandılar' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Beykoz İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Metal yorgunluğunu üzerimizden attık" dedi. "Fitne, fesadı FETÖ aramıza soktu" diyen Erdoğan konuşmasında sosyal medyayı hedef aldı.

"Denetimsiz ve alabildiğine serbest bir alan" diye nitelediği sosyal medya hakkında "Gezi olayları ve diğer alanlarda FETÖ bu alanı hoyratça kullandılar. Haftalar ve aylarca boyunca bu hesaplardan itibar suikastları düzenlemiş. Yalan ve iftira üstümüze boca edilmiştir. FETÖ’nün tetikçilerinin hedefi olmuştur" diye konuştu.

"FETÖ’nün, sosyal medyanın terörizmine asla boyun eğmedik" ifadesini kullanan Erdoğan şöyle devam etti:

"Hayata geçirdiğimiz tedbirlerle FETÖ’nün linç ve karalama furyasının önünü kestik. Bu süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok ciddi eleştiriler aldık. Birileri çıktı, bizi demokrasiyi bilmemekle özgürlüklere riayet etmemekle suçladı. Mağdurların feryatlarına kulak asmadan yapılan linç girişimlerini haklı göstermenin sosyal medya şirketlerini aklama peşine düştü. Hatta o dönem Anayasa mahkemesi baskılara boyun eğerek bazı kararlara imza attı. Oysa meselenin ne özgürlüklere ne demokrasiyle alakası yoktu."

Facebook hakkındaki soruşturmalara üstü kapalı olarak atıfta bulunan Erdoğan "Son günlerde bir küresel sosyal medya şirketinin usulsüzlükleri üzerinde yapılan tartışmalar bizim haklılığımızı ortaya çıkartıyor. Bizim o günlerde demokrasimizi sosyal medya teröründe korumak için aldığımız tedbirler bugün ABD’de, Avrupa’da çok daha ileri seviyede gündeme geliyor. O zaman bizi anti demokratik olmakla suçlayanlar bugün, sosyal medyaya şirketlerinin sorumsuzluğu ve hak ve hukuk tanımaması önünde feveran ediyorlar” dedi.

Sosyal medyadan gözaltına alınanların sayısı bini geçti

Erdoğan'ın sözleri AKP'nin sosyal medya mesajları üzerinden sürdürdüğü gözaltı operasyonlarını akla getirdi. Sadece Ocak ve Şubat aylarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle 845 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, bu sayı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz aylarda Halkevleri, EMEP, ÖDP, SYKP, HDP, DİSK, Eğitim Sen ve İHD üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı, onlarca kişi tutuklanmıştı. Mart ayında da birçok kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı bini aşarken, geçtiğimiz hafta iki TKP üyesi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış, 28 Mart'taysa TKP üyesi Saime Yılmaz, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanmıştı. Geçen haftaAnkara'da yapılan operasyonda da iki EMEP ve bir TKP üyesi sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

