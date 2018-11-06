Erdoğan yine öğrencileri hedef aldı: Evladım illa da 'burs' yok!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğrencilere yönelik açıklamalarını sürdürerek, 'Evladım illa da burs yok' dedi. Erdoğan öğrencilerden kredi almalarını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Burs ve kredi konusuna yine değinen Erdoğan öğrencilere, “Evladım illa da burs yok” dedi.

Erdoğan, geçmiş açıklamasında da "Burs almayın, kredi alın, bedavacılığa alışmayın" diyerek öğrencilerden kredi çekmelerini istemişti.

'İMAM HATİP OKULLARINA YAPILAN HAKSIZLIĞA SON VERDİK'

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

4+4+4 sistemi ile meslek liseleri ve imam hatip okullarına yapılan haksızlığa son verdik.

'EVLADIM İLLA DA BURS YOK, KREDİYE BAŞVUR'

Yüksek öğrenimde kredi, burs ücreti 1 Ocak'tan itibaren 500 lira.

Bazı öğrencilerimiz 'illa da' burs diyor. Evladım, illa da burs yok! Sen krediye de müracaat etsen, faiz uygulaması yok. Size en uygun taksitlerle ve sigortalı işe girdiğiniz zaman devlet bunu sizden tahsil edecek.

'BİZ DAMDAN DÜŞTÜK BAY KEMAL'

Ambulans sayısını 618'den 5 bine çıkardık. Ambulans uçaklarını ülkemize biz getirdik. Şehir hastaneleri geliyor. Sağlık alanında yeni çığır açıyoruz.

Dört arkadaşımız seçim çalışmasına giderken trafik kazası geçirdik. Garibim Osman'ın eli yaralandı. İlacı tutuşturdular eline, biz dört kişi minibüste yatıyoruz. Bolu'ya geldik, burada da soruyorlar: 'Sigortalı mısınız, emekli mi?' Ya komadayız görmüyor musun? Bunu mu soruyorsun? Bay Kemal'in SSK Genel Müdürlüğü dönemi işte böyleydi. Biz damdan düştük Bay Kemal.

'BAY KEMAL KISKANSAN DA PATLASAN DA ÇALIŞACAĞIZ'