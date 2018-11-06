Erdoğan yine öğrencileri hedef aldı: Evladım illa da 'burs' yok!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğrencilere yönelik açıklamalarını sürdürerek, 'Evladım illa da burs yok' dedi. Erdoğan öğrencilerden kredi almalarını talep etmişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Burs ve kredi konusuna yine değinen Erdoğan öğrencilere, “Evladım illa da burs yok” dedi.
Erdoğan, geçmiş açıklamasında da "Burs almayın, kredi alın, bedavacılığa alışmayın" diyerek öğrencilerden kredi çekmelerini istemişti.
'İMAM HATİP OKULLARINA YAPILAN HAKSIZLIĞA SON VERDİK'
Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından satır başları şöyle:
- 4+4+4 sistemi ile meslek liseleri ve imam hatip okullarına yapılan haksızlığa son verdik.
'EVLADIM İLLA DA BURS YOK, KREDİYE BAŞVUR'
- Yüksek öğrenimde kredi, burs ücreti 1 Ocak'tan itibaren 500 lira.
- Bazı öğrencilerimiz 'illa da' burs diyor. Evladım, illa da burs yok! Sen krediye de müracaat etsen, faiz uygulaması yok. Size en uygun taksitlerle ve sigortalı işe girdiğiniz zaman devlet bunu sizden tahsil edecek.
'BİZ DAMDAN DÜŞTÜK BAY KEMAL'
- Ambulans sayısını 618'den 5 bine çıkardık. Ambulans uçaklarını ülkemize biz getirdik. Şehir hastaneleri geliyor. Sağlık alanında yeni çığır açıyoruz.
- Dört arkadaşımız seçim çalışmasına giderken trafik kazası geçirdik. Garibim Osman'ın eli yaralandı. İlacı tutuşturdular eline, biz dört kişi minibüste yatıyoruz. Bolu'ya geldik, burada da soruyorlar: 'Sigortalı mısınız, emekli mi?' Ya komadayız görmüyor musun? Bunu mu soruyorsun? Bay Kemal'in SSK Genel Müdürlüğü dönemi işte böyleydi. Biz damdan düştük Bay Kemal.
'BAY KEMAL KISKANSAN DA PATLASAN DA ÇALIŞACAĞIZ'
- Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56'ya çıkardık. Evinden çıkıyorsun yarım saatte bilemedin 45 dakikada havalimanındasın. Ey CHP zihniyeti ve diğerleri siz ne yaptınız?
- Bay Kemal, çalışıyoruz, kıskansan da patlasan da çalışacağız. Gençler biz dimdik ayaktayız. Şimdi 31 Mart'ı göreceğiz ona göre.
- Beyefendi 'Cumhuriyeti Bayramı resepsiyonu Ankara'da yapılır, Ankara dışında yapılamaz' diyor. Sen bizim nice birçok kutlamamıza katılmadın. Sen çıktın Tandoğan'da, Kızılay'da yürüdün. Senin hayatın zaten bu tür meşru olmayan, resmi olmayan yollarla geçti. Devlet nedir, devlet adamı olmak nedir, sen bunları unuttun, bunları yapamıyorsun. Kutlamamızı yaptık, 29 Ekim Cumhuriyet kutlamasına İstanbul Havalimanı hediyemiz oldu. Nasibin yok nasibin.