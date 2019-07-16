Erdoğan yine 'kucaklayıcı' olmadı, CHP ve İYİP'liler alanı terk etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anmada Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndaki konuşması dev ekrandan verildi. Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alınca CHP'li İzmit Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu CHP ve İYİP'liler alanı terk etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alınca, Kocaeli’de "demokrasi nöbeti"ne katılan CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile CHP’liler ve İYİP'liler alanı terk etti.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program çerçevesinde "demokrasi nöbeti"ne İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİP Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİP İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve parti yöneticileri de katıldı. Programda Erdoğan’ın konuşması dev ekrandan verildi.

Sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı ve tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy’e geçti. Bakırköy Belediyesine kendi ifadesiyle ‘Gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim’ dedi. 01.15 ve biz de yine buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Beraberce buradan üzerimizden geçen F-16’lar, helikopterler vardı ve onlar mermilerini yağdırıyordu” diye konuştu.

Erdoğan’a tepki olarak Kocaeli’deki törene katılan CHP ve İYİP'liler alanı terk etti.

İYİP İL BAŞKANI: KUCAKLAYICI OLMASI LAZIMDI

Sözcü'nün aktardığına göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kimseye selam vermeden alandan ayrıldı.

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’la yan yana oturan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'in ise "zor durumda kaldığı" görüldü. CHP'liler alanı terk ederken Çakar'la tokalaşan Güney programı kaldığı yerden takip etti. İYİP İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Bugün Milli Birlik Günü, bugün kucaklayıcı olması lazımdı” dedi.

CHP'li İzmit Belediyesi "demokrasi nöbeti" için AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne destek vererek Milli İrade Meydanı'na büyük bir stant kurmuş ve ücretsiz çorba dağıttırmıştı.