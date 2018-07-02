Erdoğan yerel seçim hazırlıklarına başladı

Erdoğan'ın yerel seçimlere yönelik çalışmalara başladığı, aday tercihlerine ilişkin yönelimlerin belirginleştiği öne sürülüyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler için çalışmaya başladığı, Eylül ayından itibaren 24 Haziran vaadlerinin gerçekleşme oranının değerlendirmeye başlanacağı belirtiliyor. Aynı zamanda yerel yönetimlerin yürüttüğü projelerin hayata geçme oranına göre aday belirleneceği de ifade ediliyor.

Hürriyet'in haberine göre Erdoğan’ın oluşturacağı proje ekibi Eylül ayında başlatılacak yerel seçim süreciyle birlikte vaatlerin gerçekleşme oranını, halkın memnuniyet düzeyini ve gelen önerileri Erdoğan’a rapor edecek. Erdoğan, bu kapsamda bakanlıklar ve belediyelerin ayrı ayrı yürüteceği projeleri geçmişte 180 günlük eylem planında olduğu gibi Beştepe’de oluşturulan Yatırım Ofisi, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, İdari İşler Başkanlığı’ndaki ekibiyle izleyecek. Teşkilattan ve partiden gelen raporlar da Beştepe’ye iletilecek.

PROJE HAYATA GEÇİRME ORANINA GÖRE ADAY

Belediyelerin yürüteceği projelerin hayata geçme oranının yerel seçimlerdeki aday tercihininde etkili olacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın bu süreçte başta Kanal İstanbul olmak üzere üçüncü nükleer santral, Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak millet bahçesi projesi, şehir hastaneleri, hızlı tren projeleri ve milli insansız savaş uçağı gibi projeleri yakından takip edeceği belirtiliyor. Erdoğan’ın yerel yönetimlerle ilgili halktan gelen şikayetler ve önerilerle ilgili kurmaylarından haftalık bilgi istediği vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahadan gelen mesaja göre yerel seçimlerde aday tercihinde bulunacağı ifade ediliyor.