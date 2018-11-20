Erdoğan 'yerel para birimi' demişti: Yeni havalimanında çekim yapmak avroyla

İstanbul Havalimanı'na film, dizi ve reklam çekimleri için ücretler açıklandı. Ücretlerin avro cinsinden açıklanmış olması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yerel para birimi çağrılarının ardından dövizle kiraya yasak gelmişti.

İstanbul Havalimanı'na film, dizi ve reklam çekimleri için alınacak ücretler de belirlendi.

Film çekim süresi 0 ila 3 saat arasında ise 1294 avro, 3 ila 6 saat arasında 2 bin 586 avro, 6 ila 24 saat arasında ise 4 bin 641 avro çekim ücret tarifesi belirlendi .İstanbul Havalimanı’nda fotoğraf çekim ücreti ise günlük 663 avro oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "yerel para birimi kullanma" çağrıları yaparak, dövizle kiralara yasak getirilmesini talep etmişti.

Erdoğan'ın talebi üzerine sözleşmelerde döviz yerine lira kullanılması yönünde düzenlemeler yapılmıştı.

İstanbul Havalimanı'nda çekim ücretlerinin döviz cinsinden açıklanması dikkat çekti.