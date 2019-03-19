Erdoğan: Yeni Zelanda bu saldırının hesabını sormazsa biz sormasını biliriz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'da 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırısıyla ilgili, 'Bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz' dedi.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Zonguldak Ereğli'de düzenlenen mitingde partililere hitap etti. Erdoğan, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın 1 milyar dolarlık yeni yatırım kararı aldığını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: AKP17 yıldır bu ülkeyi hep daha ileri taşımanın gayreti içinde oldu. Ülkemizin önünü terör örgütleriyle kesemeyeceklerini görenler son olarak milletimizin işine aşına saldırdılar. Bu saldırıyı da püskürttük.

82 milyon benim kardeşim. Bunlar ayrımcı. Ne diyor; 'Kürdistan'da oylar HDP'nin Batı'da AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Bizim Güneydoğu Bölgemiz Doğu Anadolu Bölgemiz Karadeniz Akdeniz Ege Marmara'mız var ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok Irak'ın kuzeyinde var çok seviyorsan defol git oraya.

Bu kardeşiniz 4,4 yıl daha ölüm olmazsa bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Erol Şahin kardeşim de burada bu seçimi kazandıktan sonra 5 yıl sizin hizmetkarınız. Bölücü örgütün emrindeki parti oynanan oyunu ifşa edip bunları sıkmaya başlayınca bunlar da kendi tabanlarını sıkıyor. Ama bu iş böyle gitmez. Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir.

Anadolu Yakası'nda duracakmışız Avrupa Yakası'nda duramazmışız. Sen kimsin ya? Terbiyesiz ahlaksız. 50 tane ibadette olan kardeşimizi kalleşçe adice alçakça öldürdün. Bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz.