Erdoğan, yeni 'Vergi Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7103 sayılı, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7103 sayılı, "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

Erdoğan'ın onayladığı yeni vergi kanununa göre, milletvekilleri görev süreleri dolduktan sonra da diplomatik pasaport kullanmaya devam edecek.

Kanunda, elektrikli araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamına alınması ve bu araçların muadili araçlara göre yüzde 25 oranında vergilendirilmesi öngörülüyor.

Kanunda, içerik veya yer sağlayıcısı yurtdışında bulunan kuruluşların internet ortamında yayınlarına devam edebilmeleri için RTÜK'ten lisans almalarını gerektiren düzenleme de yer alıyor.

Onaylanan kanunda ayrıca sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisinin kulüplere iade edilmesine ilişkin düzenleme yer alıyor.

Yeni düzenlemeye göre, hazineye ait taşınmazlar tarımsal üretici birliklerine 20 yıl süreyle kiralanabilecek.