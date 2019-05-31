Erdoğan: Yeni Türkiye’yi içeride olduğu gibi dışarıda da kabullenecekler

Erdoğan ‘Yeni Türkiye’yi kabullenme sorununun içeride olduğu gibi dışarıda da aşılacağına inanıyorum' dedi. 'Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz' diyen Erdoğan, 82 milyonun her bir ferdinin 'kaderdaş' ve 'aynı geminin yolcuları' olduğunu ileri sürdü.

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de yargı mensuplarının katıldığı iftar yemeğinde konuştu.

Erdoğan “Türkiye’ye şaşı bakanlar, eski Türkiye’ye alışanlar, maalesef yeni dönemin dinamiklerini anlamakta zorlanıyorlar. Biz er ya da geç yeni Türkiye’yi kabullenme sorununun içeride olduğu gibi dışarıda da aşılacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. "Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz" diyen Erdoğan 82 milyonun her bir ferdinin "kaderdaş" ve "aynı geminin yolcuları" olduğunu ileri sürdü.

Bugün açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi için Erdoğan “2002’den beri adalet sistemimizin eksikliklerinin giderilmesi yönünden hayata geçirdiğimiz reform adımlarının en son örneğidir” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

‘YARGIYA GÜVENİ PERÇİNLEYECEĞİZ’

“Son reform paketiyle yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, hak arama yollarını genişletmeyi, hukuki güvenlik ve hukuk istikrarını korumayı hepsinden önemlisi adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir. Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır. Şüphesiz yargıya güveni perçinleyecek yegane faktör doğru ve adil kararlar vermesidir.”

‘CEZASIZLIK ALGISININ YAYGINLAŞMASI BEKAYA TEHDİT’

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi geciken adalet adalet değildir. Önümüze gelen her dosyada bir insanın hikayesi, geleceği ve kaderi bulunuyor. Vazifemizi icra ederken hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesine leke sürdürülmemesi hayati önem arz ediyor. Özellikle cezasızlık algısının yaygınlaşmasına asla müsaade etmemeliyiz. Böyle bir algının yaygınlaşması insanlığın, adaleti mahkeme kapıları yerine başka yerlerde, başka güç odaklarında aramalarına yol açar. Bu ise devletin bekasına yönelik en büyük tehdittir. Adalete olan güvenin sarsıldığı bir toplumda barış, huzur ve istikrar da kalmaz."

‘YENİ TÜRKİYE’Yİ KABULLENECEKLER’

"Ülkemiz atlattığı her badirenin ardından yeni bir engelle karşılaştı. Türkiye bağımsızlığını ilerlettikçe sabotajların dozu da arttı. Çünkü muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye’ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir. Eski alışkanlıkları kısa sürede değiştirmek elbette kolay değildir. Ülkemize gösterilen yersiz ve zamansız tepkilerin sebebi de budur. Türkiye’ye şaşı bakanlar, eski Türkiye’ye alışanlar, maalesef yeni dönemin dinamiklerini anlamakta zorlanıyorlar. Biz er ya da geç yeni Türkiye’yi kabullenme sorununun içeride olduğu gibi dışarıda da aşılacağına inanıyorum."

'AYNI GEMİNİN YOLCULARI'

"Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz. Bunun için 82 milyonun her bir ferdinin sadece kardeş değil, aynı zamanda kaderdaş olduğunu, aynı geminin yolcuları olduğunu söylüyoruz. Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine, insanlarımızı birbirlerine düşürmesine müsaade etmeyeceğiz."

