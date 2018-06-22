Erdoğan yeni sistemi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kazanmaları halinde geçecekleri yeni sisteme ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen 3. havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, seçimi kazanmaları halinde geçecekleri yeni hükümet sistemine ilişkin, "Yeni sistem, demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor tam tersine, daha da güçlendiriyor. Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz. Dışişleri Bakanlığı AB Bakanlığı ile birleşiyor. Orman Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı birleşiyor. 6 Ekonomi Bakanlığı sayısı 3 bakanlığa düşecek" dedi.

"Bu konuda hazırız. Yürütme bir defa çok daha hızlı pratik ve sonuç odaklı hareket etmeye imkan sağlayacak. bakanlıklarımızın sayısını azaltmak bakanlıklarımızın işlevselliğini arttırmak ve verimliliğini artırmak için bazı birleşmeler gerçekleştirdik. 37 bakanlık sayısı vardı hemen biz bu sayıyı 26’ya indirdik. Geri kalmış ülkelerde bol bol bakanlık dağıtıyorsun. Koalisyonları kurabilmek için de bakanlık dağıtıyorlardı. Biz bunu ne yaptık koalisyon olmadığı için rahatladık, 26'ya indirdik" diyen Erdoğan, "Şimdi ise biz bunu 16’ya indiriyoruz. Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye, Hazine bakanlık değildi biliyorsunuz şimdi Hazineyi Maliye ile birleştirerek Hazine ve Maliye Bakanlığı haline getiriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir de Dışişleri Bakanlığımız var. Dışişleri bakanlığı da Avrupa Bakanlığı ile birleşmek suretiyle sadece Dışişleri Bakanlığı haline geliyor. Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, o da Çalışma ve Sosyal ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının birleşmek suretiyle bunu da tek bakanlık haline getiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleriyle, Gıda Tarım Bakanlığını birleştirmek suretiyle bunu da yine tek bakanlık haline getiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ise Kalkınma Bakanlığı ile Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığını birleştirmek suretiyle bunu da yine tek bakanlık haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.