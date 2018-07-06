Erdoğan yeni Bakanlar Kurulu'na ilişkin ilk sinyali verdi: Partili olmayan...

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından tartışma konusu olan Bakanlar Kurulu'na ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda yeni kabineye ilişkin şunları söyledi:

"Bakanlarımız artık eskisi gibi olmayacak. Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Ve bu arkadaşlarımız bundan önce olduğu gibi de köşeye sıkıştırılmak suretiyle, şuraya şu olsun buraya bu olsun mantığıyla hareket etmeyecek. Kimse kalkıp da şunu diyemeyecek, kadrolaşmaydı şuydu buydu bunu diyemeyecek. En azından bakan, olaylara bakarken daha objektif bakma imkanı getirecek. Bu tür zanların altında da kalmayacak. Tabi bütün bunlarda aranan ne olacak? Ehliyet olacak, liyakat olacak."