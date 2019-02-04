Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: 3, 6, 9, 12...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TRT'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, yeni askerlik sistemine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

"Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor" diyen Erdoğan, "Burada bedelliyi bir kenara koyuyorum çünkü bedelli noktasında olay, şu anki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde bir durum söz konusu. Özellikle 3, 6, 9'da mesela yedek subay olarak yapmadan tutun da astsubaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor. Bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum ki halkımızı, gençlerimiz çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Kısa zamanda da bunu zannediyoruz açıklarız" ifadelerini kullandı.