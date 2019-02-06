Erdoğan yeni askerlik sistemindeki süreleri uzun buldu: Kısaltın talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni askerlik sistemindeki süreleri uzun bulduğu, yeniden çalışma yapılmasını istediği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Milli Savunma Bakanlığı’nca hazırlanan yeni askerlik sistemindeki süreler üzerinde yeniden çalışılmasını önerdiği ve sürenin ne kadar kısaltılabileceği seçenekleri üzerinde durulmasını istediği iddia edildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, hazırlanan taslak çalışma Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından önceki günkü Bakanlar toplantısında anlatıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın taslak çalışmada öngörülen süreleri uzun bulunduğu, bu nedenle “süre indirme” hedefli seçenekler üzerinde çalışılmasını istediği belirtildi.

Yeni askerlik sistemine ilişkin taslakla ilgili kulislerde değişik seçenekler konuşuluyor. Taslakta 6-9-12 olarak belirtilen süre seçeneklerinde 3 ay süreli temel eğitim şartı bulunuyor.

Üç aylık temel eğitimden sonra geriye kalan ayların nasıl tamamlanacağıyla ilgili farklı formüller üzerinde durulduğu öne sürülüyor. "Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmalarının" da seçenekler arasında olduğu iddia ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) değişik meslek gruplarından dönemsel personel ihtiyacını, bedel ödemek istemeyenlerden karşılamasının da bir başka seçenek olduğu öne sürülüyor. Kulislerde bu kapsamda temel eğitim sonrası askerlik yapacak yükümlülere asgari ücret ödenebileceği de konuşuluyor.