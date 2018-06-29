Erdoğan yemin edince yeni hükümet göreve başlayacak

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni hükümetin ne zaman göreve başlayacağına ilişkin konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ettiği anda göreve yeni sistemin başlayacağını söyledi.

Elitaş, 10 Temmuz Salı günü Meclis Başkanı adayının şeklen belirlenmiş olacağını belirtti.

Elitaş, "Yeni düzenleme olmazsa OHAL'i Meclis'in uzatma yetkisi yok” dedi.

Elitaş, “Hükümet 18 Temmuz’dan önce TBMM’ye OHAL’in uzatılması ile ilgili tezkere göndermezse TBMM’nin kendiliğinden uzatma yetkisi ve hakkı yok. TBMM’nin bu uzatma yetkisini geri alma hakkı da yok. Hükümet eğer 18 Temmuz’dan önce böyle bir istemde bulunursa TBMM bunu görüşür, değerlendirir, son karar TBMM’dedir. Ama görünen o ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın OHAL’in uzatılması ile ilgili bir iradesinin olmadığı ile ilgili OHAL uzatma kararı teskeresi TBMM’ye gelmeyecek” diye konuştu.