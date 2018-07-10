Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Meclis’teki yemin törenine de, Saray'daki ‘yeni döneme geçiş’ törenine de katılmadı. İkilinin o sırada, Ermenek’te tarihi ve turistik yerlerde geziye çıktıkları ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün düzenlenen törenle Meclis’te yemin etti.

Henüz bakanların belli olmadığı ve AKP’nin ekonomi politikalarında uzun bir dönem söz sahibi olan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın ismi de henüz gündemden düşmediği halde, Babacan’ın törende bulunmaması dikkat çekti.

Babacan’ın yanı sıra, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da törene katılmadı.

Törenlere katılmayan Babacan ve Davutoğlu ikilisinin eşleriyle birlikte, Karaman’ın Ermenek ilçesinde tarihi ve turistik yerlerde gezide olduğu ortaya çıktı.