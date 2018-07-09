Erdoğan yemin ederek resmen göreve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki törende yemin ederek resmen göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni için Meclis'e yola çıktı.

Erdoğan Meclis'teki törenin ardından önce Anıtkabir'e gidecek, ardından Saray'daki törene katılacak.

ERDOĞAN YEMİN ETTİ

Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'ın Erdoğan'ı salona davet etmesi sonrası AKP ve MHP sıraları ayağa kalktı.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yemini etmesi sonrası İstiklal Marşı okundu.

İşte Erdoğan'ın ettiği yemin:

MADDE 103- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer:

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

ERDOĞAN ANITKABİR'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki yeminin ardından Anıtkabir'e geldi.

Erdoğan'ın Anıtkabir mesajı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci cumhurbaşkanı olarak ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye bir kez daha söz veriyoruz.