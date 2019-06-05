Erdoğan yazlık sarayını beğenmedi: Yıkılıp yeniden yapılacak

Marmaris'in Okluk Koyu'nda üç yıldır yapımı süren Yazlık Saray'ın Erdoğan ve ailesinin bazı bölümlerini beğenmemesi sebebiyle bazı bölümlerinin yıkılıp yeniden yapılacağı iddia edildi.

Üç yıldır yapımına devam edilen Yazlık Saray için bugüne kadar 50.000 ağaç kesilmiş, 10 bin 966 metrekarelik kıyı dolgusu yapılmıştı. Bugüne kadar 330 milyon TL tutarında harcama yapılan saray için 2019 yılında 30 milyonluk bütçe daha ayrıldı.

Yapımı süren Yazlık Saray'ın, Erdoğan ve ailesi tarafından beğenilmediği için yeniden yapılacağı söyleniyor. Konuyu meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bir soru önergesi verdi. 'Şahsıma ulaşan bir iddiaya göre Okluk Koyu’na yapılan yazlık sarayın belli bölümlerinin Cumhurbaşkanı ve ailesi tarafından beğenilmediği, buraların yıkılarak tekrar talebe göre yaptırılacağı biçimindedir. Eğer iddialar doğruysa ‘tasarruf’ sözcüğü, yalnızca yurttaşlara tavsiye anlamı taşımakta, iktidar temsilcilerini bağlamamaktadır” diyen Erkek, 'Bu kısımların yıkımı ve yeniden yapımı ne kadara mal olacaktır? Bunun ödeneği hangi kalemden karşılanacaktır?' sorularını da yöneltti.