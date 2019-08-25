Erdoğan yaylaya helikopter pisti istedi

Trabzon Erikbeli Yaylası'nda bir tesisin açılışını yapan Erdoğan, helikopter pisti bulunmamasından şikayetçi oldu. Erdoğan, 'bugün burada iki helikopterin ineceği yer olsa buraya helikopterlerle inerdik' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Tonya ilçesindeki Erikbeli Yaylası'nda bir tesis açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, "Burada bir helikopter pisti olmalı. Biz de bugün burada iki helikopterin ineceği yer olsa helikopterlerle buraya inerdik, bu da işaret fişeğidir. Ulaştırma bakanımız bu işlerin piri. Bunlar da çok yüksek yatırım değil. Helikopterleri ile iş adamları gelecek. Devasa bir arazide bu yatırım çok önemli. Buraya yarından itibaren müşteriler akmaya başladığı zaman Karadeniz yaylalarını teşvik edecek. Bizler de sadece Halkbankası olarak değil bakanlıklar olarak da sizlere destek vereceğiz" diye konuştu.