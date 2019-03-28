'Erdoğan Yavaş'ı indiremez, pamuk olacak, pamuk'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimi kazanması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş'ı görevden alacağı iddialarına ilişkin konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimi kazanması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş'ı görevden alamayacağını söyledi.

Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularına yanıt veren Akşener, Yavaş'ın görevden alınacağı iddiasına ilişkin, "İndiremez! İn-di-re-mez! İn-di-re-mez. Sayın Erdoğan pamuk olacak, pamuk. Seçmen iradesi sandığa yansısın, Sayın Erdoğan rasyonel siyasete hızla dönecektir. Ben kendisini iyi tanıyorum, rasyonalite geri dönecek, seçmen yeniden 'velinimet' olacak. Çünkü sonrasında 4 buçuk yıl var. Bakın astılar, kestiler, şu anda seçmene yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı.

Akşener, erken seçim talepleri olmayacağını belirtirken, "Anlaşılıyor ki Sayın Bahçeli gece yarısı saat 12 gibi çıkıp 'Yüzde 52'inin altına düştük, hadi bakalım tekrar eski sisteme dönelim' diyebilir..!" dedi.