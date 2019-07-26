Erdoğan 'yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum' demişti: Bekçiler 11 milyon 703 bin kişiyi sorguladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeniden göreve başlayan bekçiler 2018 yılı Eylül ayından bugüne, 11 milyonun üzerinde yurttaşı sorguladı. Erdoğan'ın 'Ben gece yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum' talimatı sonrası 21 bin bekçi alımı yapılırken, bunlardan bazılarına komando eğitimi verildiği haberleri gündeme gelmişti.

Anadolu Ajansı, bekçilere dair hazırladığı haberde ilginç verilere ver verdi. "Çarşı ve mahalle bekçileriyle sokaklar daha huzurlu" başlıklı haberde Süleyman Soylu’nun 8 bin tane dana bekçi alınacağına dair açıklaması hatırlatılırken bekçi sayısının 30 bine çıkacağı vurgulandı.

11 MİLYON SORGUYA ÇEKİLDİ

Haberde aynı zamanda 2018 yılı Eylül ayından bugüne, 11 milyon 703 bin 894 kişinin sorguya tabi tutulduğu bilgisi verildi.

Bekçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Ben gece yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum" açıklamasının ardından geçtiğimiz sene göreve başlamamışlardı.

İlk etapta 8 bin bekçi işe alınırken şu an bu sayı 21 bin 349’u buluş durumda. Şimdilik hedeflenen bekçi sayısıysa 30 bini buluyor.

BEKÇİLERE KOMANDO EĞİTİMİ

"Genel kolluk kuvvetlerine yardım" amacıyla işe alınan bekçilere özel harekat eğitimi ve 21 günlük komando eğitimi verildiği haberleri gündeme gelmişti.