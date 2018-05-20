Erdoğan: Yaşadığınız ülkelerin vatandaşlığını mutlaka alın, almam demeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ecdadımız bin yıldır Avrupalıdır. Anadolu’ya gelen atalarımızın ilk işi, boğazı geçip Avrupa içlerine doğru ilerlemek olmuştur. Özellikle Osmanlı’nın yönü daima Avrupa olmuştur" diyen Erdoğan, "Osmanlı’nın yıkılışının ardından Trakya’ya kadar geri çekilmiş olmamıza rağmen Avrupa ile ilişkilerimizi hep sürdürdük. İkinci Dünya Savaşı’nda büyük insan veren Avrupa ülkelerinin iş gücünü karşılamak üzere bu defa gurbetçi olarak Avrupa yollarına düştük. 65 yılı aşkın bir süre geçti. Çalışmak için gidenlerin yanında ülkemizde darbeler ve baskılar sebebiyle de Avrupa’ya ayrıca bir yöneliş oldu" ifadelerini kullandı.

"Yaşadığınız ülkelerin vatandaşlığını mutlaka alın. 'Almam' demeyin, alın. Veriyorlarsa alın" çağrısında bulunan Erdoğan, "Çifte vatandaşlığa izin veren ülkeler de zaten bir sorun yok. Bu konuda farklı uygulaması olan ülkeler için mavi kart başta olmak üzere, Türkiye’deki haklarınızı hiçbir kayıp olmadan kullanabileceğiniz formüller geliştirdik. Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın. Bunları kaybettiğinizde kaybolursunuz. Çocuklarınıza ana dillerini en iyi şekilde öğretmenin yanında, bulunduğu ülkenin en iyi eğitimini almasını çalışın. İyi Türkçe bilmeyen, iyi Almanca İngilizce, diğer dilleri de iyi şekilde öğrenemez, konuşamaz. Tabi bu arada Boşnakçayı bir kenara koyamayız" diye konuştu.