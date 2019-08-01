Erdoğan YAŞ öncesi Anıtkabir'de: TSK tehditler karşısında en büyük teminatımızdır

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde YAŞ heyeti Anıtkabir'e çıktı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterine, 'Bu seneki şura toplantımızı, Doğu Akdeniz ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediyoruz... Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır' yazdı.

YAŞ üyeleri, Saray'daki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi. Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı. 'EN BÜYÜK TEMİNATIMIZ TSK' Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı: "2019 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde, şura üyeleri olarak huzurunuzdayız. Bu seneki şura toplantımızı, Doğu Akdeniz ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediyoruz. 15 Temmuz ihaneti sonrasında aldığımız tedbirler sayesinde, disiplini, motivasyonu, caydırıcılığı ve hareket kabiliyeti artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır. Şura calışmalarımızın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, zatıalinize ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhun şad olsun."