Erdoğan 'yarın medyada çok önemli şeyler göreceksiniz' demişti: İşte manşetler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programıyla alakalı olarak' talimatı sonrası yandaş gazetelerin bugünkü manşetleri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programıyla alakalı olarak" sözleri sonrası yandaş gazeteler aynı konuyu manşete taşıdı.

İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayın öncesi yaptığı görüşmeyi manşete taşıyan yandaş gazeteler, iki gündür gündeme getirilen iddiaları bu kez de manşetten verdi.

Söz konusu iddialara hem Ekrem İmamoğlu hem de İsmail Küçükkaya yanıt vermiş, Küçükkaya, Binali Yıldırım'la da telefonda görüştüğünü açıklamıştı.

İşte Erdoğan'ın talimatı sonrası atılan manşetler: