Erdoğan, Yargıtay Başkanı'nın oğlunun nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in oğlunun nikah şahidi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyorsa ona göre karar veren yüksek yargı, Erdoğan'a bağlığını her gün yeni bir adımla göstermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in oğlunun nikah şahidi oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydığı nikahta, Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Yargıtay Başkanı Cirit, Erdoğan hakkındaki akbil davasında beraat kararı veren hakim olarak biliniyor.