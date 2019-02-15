Erdoğan: Yargıdan bir buçuk milyon geldi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye açılan tazminat davalarından 'bir, bir buçuk milyon geldiğini' söyledi. Bursa’da düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, artan gıda fiyatlarına ilişkinse ‘Bunlar bize dövizle, faizle saldırdılar. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Şimdi de domates, biber, patlıcanla saldırıyorlar’ ifadelerini kullandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bursa’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada artan gıda fiyatlarıyla ilgili olarak “Bunlar bize dövizle, faizle saldırdılar. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Şimdi de domates, biber, patlıcanla saldırıyorlar” dedi. Bursa’da da tanzim satış başlatacaklarını söyleyen Erdoğan “Çıkmış birileri ne diyor profesör filan.. Bu serbest piyasaya ters diyor. O serbest piyasa dediğin senin haftalık, 10-15 günlük ürünlerle ilgili değil, kalıcı ürünlerle ilgilidir. Sen kalkıp 3 kat fiyat çekersen karşında bizi bulursun” diye konuştu.

HDP ve CHP’ye yüklenen Erdoğan elindeki pankartı almak isteyen polisin elini ısıran HDP milletvekili Saliha Aydeniz için ise "Bunlar ahlaksız… İşte bir tane terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız” ifadelerini kullandı. Aydeniz bugün Diyarbakır’da açlık grevindeki Leyla Güven’e destek eyleminde düşerek yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Erdoğan CHP’lilere karşı açtıkları davalardan aldıkları tazminatların bir, bir buçuk milyon olduğunu belirterek “Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı ve Kızılay meydanında döner dağıttı. Ben de bunu Mehmetçik Vakfı’na vermek suretiyle…” diye konuştu.

Uludağ’da “Alan Yönetim Başkanlığı” kuracaklarını söyleyen Erdoğan “Böylece Uludağ’ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını sağlıyoruz” dedi.

İmar barışı kapsamında Bursa’da 87 bin 936 müracaat yapıldığını söyleyen Erdoğan “Kentsel dönüşüm çalışmalarındaki bazı aksaklıkların bazı vatandaşlarımızı mağdur ettiğini biliyoruz” dedi.

'BİRİLERİ ELİNİ OVUŞTURARAK 31 MART'I BEKLİYOR'

Dün Soçi’de düzenlenen İran-Rusya-Türkiye liderler zirvesine ilişkin ise Erdoğan “Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ilerde bize nasıl maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz. Bütün bunların yolu ülkemizin siyasi istikrarından geliyor. İşte bunun için 31 Mart seçimleri önemlidir. Birileri ellerini ovuşturarak belediye başkanlığı seçiminin sonuçlarının bizim aleyhimize sonuçlanmasını istiyor” diye konuştu.

CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin birlikte hareket ettiğini öne süren Erdoğan “Gelin bu CHP’ye de diğerlerine de 31 Mart’ta tam bir Osmanlı tokadını sandıkta atın. Bunlar Gezi olaylarında sokakları karıştırarak aynı hesabı yapmışlardı. Ama tokadı yediler mi yediler” ifadelerini kullandı.