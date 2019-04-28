Erdoğan: Ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- AKP kadroları olarak milletimiz karşısındaki sorumluluklarımızla ilgili hatırlatmalar yapacağım. İstişare geleneği inancımızın ve kültürümüzün en önemli hasletlerinden biridir.

- Ekonomi, güvenlikle birlikte önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında yer alacaktır.

​- 15 Temmuz darbe girişiminin amacı sadece yönetimi ele geçirmek değildi. Ekonomimiz de sabote edildi. Ekonomik göstergeler bakımından 2018 yılını gözönünde bulundurduğumuzda, her şeye rağmen başarıyla geride bıraktık.

- Silahlı teröre nasıl teslim olmadıysak ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız. Kritik virajları inşallah geride bıraktık. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok.

- Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın bir süre bulunuyor. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlıyız. Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça, başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz.

- Ülkede yatırımcımızın, girişimcimizin karşısında değiliz ama milletin karşısında olan bilsin ki, karşısında oluruz.