Erdoğan: Ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- AKP kadroları olarak milletimiz karşısındaki sorumluluklarımızla ilgili hatırlatmalar yapacağım. İstişare geleneği inancımızın ve kültürümüzün en önemli hasletlerinden biridir.
- Ekonomi, güvenlikle birlikte önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında yer alacaktır.
- 15 Temmuz darbe girişiminin amacı sadece yönetimi ele geçirmek değildi. Ekonomimiz de sabote edildi. Ekonomik göstergeler bakımından 2018 yılını gözönünde bulundurduğumuzda, her şeye rağmen başarıyla geride bıraktık.
- Silahlı teröre nasıl teslim olmadıysak ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız. Kritik virajları inşallah geride bıraktık. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok.
- Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın bir süre bulunuyor. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlıyız. Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça, başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz.
- Ülkede yatırımcımızın, girişimcimizin karşısında değiliz ama milletin karşısında olan bilsin ki, karşısında oluruz.