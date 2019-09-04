Erdoğan: Ya olacağız, ya öleceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Milli iradeye darbe vurmak amacıyla girişilen hain darbe teşebbüsü milletimizin azmiyle boşa çıkartıldı... Bütün tuzakları bozacağız. Ya olacağız, ya öleceğiz diyerek bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongre Binası Bahçesi’nde düzenlenen Sivas Kongresi’nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

''Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle yad ediyorum.

Sivas milli mücadelenin ve cumhuriyetin ilk merkezidir. Bir asır önce bugün Sivas Kongresi’ne iştirak eden delegeler burada milli bir duruş sergilemiştir.

Sivas Kongresi deyince hemen gözümüzün önüne gelen tarihi bir fotoğraf vardır. O gün İstanbul temsilicisi ile buradaydı, Bursa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar buradaydı.

Sivas’taki tarihi toplantıda bütün vatan temsil ediliyordu. Bir asır sonra aynı mekanda Sivas’taki heyecanı asla kaybetmediğimizi tekrarlamak istiyorum. Tarihe sultan şehir olarak geçen Sivas her zaman önemli bir yönetim merkezi olmuştur.

Burada manda ve himaye asla kabul olunamaz kararının alınmasıyla milli mücadelemizin gayesi bütün dünyaya ilan edildi.

Manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.

Milli iradeye darbe vurmak amacıyla girişilen hain darbe teşebbüsü milletimizin azmiyle boşa çıkartıldı.

Sizlerde o gece bu meydana akın ederek milli iradeye sahip çıktınız. Darbecilerin karşısında dimdik durarak meclisinize, hükümetinize sahip çıktınız.

Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz.

BU YOLDAN ASLA DÖNMEYECEĞİZ

Cudi'de, Gabar'da Tendürek'te bunları nası deliklerine soktuğumuz ortadadır.

100'üncü yılda bir kez daha haykırıyoruz. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Vatana uzanan her eli kırdık, kıracağız.

Bunlara gereken cevabı vermeye devam ediyoruz. Bütün tuzakları bozacağız. Ya olacağız, ya öleceğiz diyerek bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz.

HIZLI TREN AÇIKLAMASI

Ramazan bayramına kadar YHT’yi inşallah Sivas’ımıza vardıracağız. Bazıları Sivas’a ne gerek var trene deyip geçmişlerdir ama biz nereye ne gerektiğinin planlarını iyi yaptık. George hızlı trene biniyorsa benim Ahmedim Mehmedim de bu hızlı trene binecektir.

İnşallah 2023’te hedeflerimize ulaşarak ecdada layık bir millet olduğumuzu göstereceğiz.''