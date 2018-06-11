Erdoğan: Ya bizim altından klozetle ne işimiz var, altın değil pirinç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da altın klozet iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "altın klozet" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Zaten siz yalancısınız. Ya bizim altından klozetle ne işimiz var. Bunlar altınla, pirinci karıştırıyorlar" diyen Erdoğan, "Onlar bunu anlamaz. Niye? E cehalet. Bunlar cesaretlerini de cehaletlerinden alıyor. Ben halkıma, milletime inanıyorum. Ankara'da külliyenin caminin kıble kısmında sergi salonu yaptık. Orada muhtarlarımızla 2 bin 200 kişilik iftar verdim. Muhteşem bir iftar oldu. Oraya bunların gelmeye yüzü tutmaz. Biri çıkmış 'Yıkacağım' diyor. Bunlar böyle. Neyi yıkıyorsun? Bu milletin helal parasıyla yapılan buraları neyle yıkıyorsun. Haddini bil haddini. Bunlar cahil" ifadelerini kullandı.