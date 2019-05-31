Erdoğan Wikipedia'yı mı dert etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ni açıkladığı toplantıda internet sansürüne ilişkin yeni düzenlemeden söz etti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından ilk gündeme gelen Wikipedia'nın yeniden açılıp açılmayacağı konusu oldu. Öte yandan şu anda internet yasakları ile boğuşan çok sayıda haber sitesi var.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ni açıkladığı konuşmasında, "internet erişim engelleme usullerini gözden geçiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saray'da düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuşmasında, "İnternet erişim engelleme usullerini gözden geçiriyoruz. Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gündeme 29 Nisan 2017'den bu yana engellenmiş olan Wikipedia sitesinin açılıp açılmayacağı konusu yerleşti.

Wikipedia’ya Türkiye’de erişim, ‘Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi’ (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve ‘Devlet destekli terörizm’ (State-sponsored terrorism) başlığında yazılan maddelerin içeriğindeki bazı ifadeler nedeniyle 29 Nisan 2017’den bu yana engellenmiş durumda.

Benzer durumda başka siteler de var.

ERDOĞAN WIKIPEDIA GİBİ BAZI SİTELERLE BİR ANLAŞMAYI MI İMA EDİYOR?

Görüşlerine başvurduğumuz uzmanlar, mevcut durumda yasaklama kararlarının zaten bir içeriğe erişimin engellenmesi şeklinde çıkarıldığını söylüyor. Sitenin tamamına engelleme kararı çıkması ise bütünüyle teknik bir mesele. Zira güvenli bağlantı (https) kullanan sitelerde erişimin kısmen (sadece belirli içerikler için) engellenmesi mümkün değil. Kullanıcıların bu sitede eriştikleri içerik internet iskeletindeki donanım unsurları tarafından takip edilemiyor. Belirli bir içerik nedeniyle, bu içerik kendi başına engellenemediği için sitenin tamamına erişimin engellenmesi de bu nedenle gündeme geliyor. Yasaklanan içerik site sunucularından kaldırılmadığı sürece, herhangi bir yerel ya da küresel internet otoritesinin sadece o içeriği engelleyen bir uygulama yapması mümkün olmuyor.

Teknik olarak bu engel kalkmış değil. Wikipedia sözkonusu olduğunda da Erdoğan'ın sözünü ettiği türden bir sınırlama ancak Wikipedia'nın da işbirliği yapması ile, şimdiye kadar yapmadığını yapıp bir tür otosansürü kabül etmesiyle mümkün olabilir.