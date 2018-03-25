Erdoğan: Versin istifasını çeksin gitsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon AKP İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Trabzon İl Kongresi'nde konuşuyor.

Erdoğan'dan satır başları şöyle:

Bundan tam 9 yıl önce bugün Türkiye çok büyük bir yürek acısı yaşadı. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi şahadetinin 9. yıldönümünde rahmetle yad ediyorum. Şayet kendisi yaşasaydı 15 Temmuz’da ve sınır ötesi operasyonlarımız başta olmak üzere son yıllarda attığımız tüm adımlarda yanımızda olur, omuz omuza mücadele ederdi. Gerçi onun varisi durumundaki arkadaşlarımız da bizimle beraber yürüyorlar sağ olsunlar var olsunlar. Benim tanıdığım Muhsin Yazıcıoğlu vatan aşığı biriydi. Böyle bir insan hayatta olsa eminin 15 Temmuz’da darbecilere karşı bizimle omuz omuza mücadele ederdi. Eminim Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında bizim gibi aynı heyecanı duyardı.Yokluğunu boşluğunu tekrar tekrar hissettiğimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime rabbimden bir kez daha rahmet diliyorum.

'VERSİN İSTİFASINI ÇEKSİN GİTSİN'

Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler alıyorum. Sorumluluk almaktan çekinen, projeleri üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok. Versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var yapacağımız çok şey var. Kimsenin yokluğu bu ülkede herhangi bir eksikliği ortaya çıkarmaz.

Bu millete hizmet edecek çok yetişmiş insanımız var. Türkiye’nin kaybedeceği tek bir saniyesi bile yoktur.

Kısa sürede Tel Rıfat'ı kontrol altına alarak bu harekatı hedefine ulaştıracağız.

Son aldığım rakama göre, 3 bin 747 terörist etkisiz hale getirildi. İnlerine gireceğiz dedim. Onlar kaçacak biz kovalayacağız, Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. Niye bu PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler o zaman Sincar'a da gireceğiz dedim. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride, dışarıda teröristler ile mücadele. Derdimiz teröristler. İşgal devleti değiliz. Onun Batıda örnekleri var. Bizim geçmişimizde, tarihimizde böyle bir şey yok. Batılı bize akıl vermeye çalışıyor. O aklı kendinize saklayın dedim. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz. Hazırlıkları yaptım kendilerine göstereceğim. Bu milletin onuru, gururu ile oynamaya kimsenin hakkı yok. Dim dik ayakta duracağız taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak. Çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz.