Erdoğan ve Putin'den 'TürkAkım' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putini, TürkAkım projesi kapsamında İstanbul'da düzenlenen törende açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türk Akım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor.

Törende ilk sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2014'te ilk adımını attığımız 2016'da somut çerçeve kazandırdığımız bu tarihi projenin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. TürkAkım Rus dostlarımızla hem ikili ilişkiler açısından tarihi bir projedir" dedi.

31.5 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak projenin bölge açısından pek çok avantajı bulunduğunu belirten Erdoğan, en az yarısını Avrupa'ya göndermeyi düşündüklerini, Bursa, Kocaeli, İzmir, İstanbul gibi yeni tedarik bölgelerinin oluşacağını söyledi.

"Hem kendimizin hem de Avrupa'nın doğal gaz taleplerini karşılayacağız" diyen Erdoğan, "Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin taleplerine göre şekillendirmedik. Hem bölgemizde hem de küresel alanda barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla çaba harcadık. Özellikle Suriye'de önemli katkılarını gördük. Akkuyu Nükleer Santral projesini de Rusya ile hayata geçiriyoruz. Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmidir. Turizmde ilk 9 ayda 5,1 milyon Rus turist ile yeni bir rekora da imza attık. 2019'da karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olarak kutlayacağız. Etkinlikler halklarımızın birbirini iyi tanımalarına vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN AÇIKLAMALAR

Tören için İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, "100 milyar dolarlık ticaret hacmine Çin ile ulaşacağız, Türkiye ile neden olmasın?" derken, "Doğalgaz Doğu ve Güney Avrupa'ya taşınacak ve bu Türkiye'yi önemli bir noktaya getirecektir. Kara kısmı da deniz kısmında olduğu gibi hızlıca ilerleyecektir. Proje 2019'a kadar tamamlanacaktır. En çevre dostu teknolojiyi kullanıyoruz. Özellikle Rusya ve Türkiye enerji alanında işbirliği uzun yıllardır gerçekleştiriyoruz. 13 sene önce Erdoğan'la birlikteyken 2005'te törenle Mavi Akım Rusya güneyi Türkiye kuzeyini bağlayan boru hattını açmıştık. Uzun yıllarca en zor mevsim şartlarında bile çalışıyor. Türkiye ekonomisine güç katan sevkıyat yapıyoruz. Türkiye'nin genelinde yeni boru hattı ile ekonominin gelişmesi açısından önemli bir proje olacaktır" ifadelerini kullandı.