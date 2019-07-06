Erdoğan ve Putin Libya’da süren çatışmaları görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Libya'da devam eden çatışmalar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Libya'da devam eden çatışmalar, bölgesel konular ve ikili ilişkiler hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, dün yaptığı açıklamada İdlib'deki militanların Libya’ya akın ettiğini söylemişti. Soçi'de Rusya ile varılan mutabakat kapsamında İdlib’in cihatçı gruplardan arındırılması konusunda sorumluluk üstlenen Türkiye, aynı zamanda Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor.

Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac ile dün Dolmabahçe’deki ofisinde görüşmüştü.