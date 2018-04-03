Erdoğan ve Putin bir araya geliyor: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. İkilinin S-400 anlaşması ve Suriye'nin de dahil olduğu güncel meseleleri görüşmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün öğlen saatlerinde Ankara'da olacak. Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştirerek ortak basın açıklaması yapacak. Görüşmede bölgesel ve uluslararası güncel meselelerin konuşulması bekleniyor. TELEKONFERANS İLE 'TEMEL ATMA TÖRENİ' Putin ve Erdoğan, telekonferans ile yapımı Rusya'nın üstlendiği Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma törenine katılacak. Santralin 2023 yılında bitirileceği öne sürülüyor. İLGİLİ HABER Erdoğan'dan 'Akkuyu Nükleer Santrali' paylaşımı İKİLİ GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK? Temel atma töreninin ardından başlayacak ikili görüşmede Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sistemleri, doğalgaz projesi "Türk Akımı" ve Suriye görüşülecek. Rusya doğalgazını Türkiye'ye getirecek olan Türk Akımı projesinin 2019 yılında kullanıma girmesi bekleniyor. 7 milyar avroluk hattın yapımı Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yapılıyor. Putin ve Erdoğan görüşmesinde S-400 anlaşmasının son durumunun ele alınması bekleniyor. 2020'de verileceği söylenen sistemin, daha erken verilmesi ihtimali konuşulurken, Türkiye'nin Rusya'ya 2.5 milyar dolar ödeme yapması bekleniyor. Suriye başlığındaysa Afrin Harekatı, Türkiye'nin İdlib'deki varlığı ve gelecek operasyonlarının görüşülmesi bekleniyor. ÜÇLÜ ZİRVE YARIN Öte yandan yarın Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suriye gündemiyle bir araya gelecek. Üç ülke Astana görüşmeleriyle birlikte Suriye'de sağlanan ateşkese gözlemci olmuştu. Türkiye, Rusya, İran görüşmesinde Suriye'deki son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.