Erdoğan ve bakanlara gönderilen binlerce liralık hediyenin ardından şaşırtmayan atama!

Mardin'e atanan kayyumun Cumhurbaşkanı ve bakanlara hediye olarak yüz binlerce liralık gümüş takı aldığı mağazanın sahibinin babası, Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu Mustafa Yaman tarafından daire başkanlığına getirildi.

Mardin'e atanan kayyumun Cumhurbaşkanı ve bakanlara hediye olarak yüz binlerce liralık gümüş takı hediye etmesi tepki çekerken, mağazanın sahibinin babasının belediyede görevlendirildiği ortaya çıktı.

MUHTARLARDAN SORUMLU DAİRE BAŞKANI

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Mardin’de bir önceki dönemde de kayyum olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de aralarında olduğu çok sayıda AKP’liye belediye bütçesinden yüz binlerce liralık gümüş takı aldığı ortaya çıkan Vali Mustafa Yaman, gümüşçüye olan bağına sadık kaldı. Yaman, iddiaya göre söz konusu gümüş dükkânının sahibinin babası olan Mehmet Ata Altun’u muhtarlarla ilişkilerden sorumlu daire başkanı olarak atatı. Altun, Yaman’ın bir önceki kayyumluk döneminde de ulaştırmadan sorumlu daire başkanıydı. 31 Mart’ta HDP’li Ahmet Türk’ün belediyeyi kazanmasıyla, görevden alınmıştı. Altun’un oğlunun sahibi olduğu gümüşçü dükkânından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 39 bin TL, Mehmet Özhaseki’ye 16 bin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ise 136 bin TL değerinde hediye alındığı ileri sürülüyor.