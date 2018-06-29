Erdoğan ve Bahçeli'den OHAL ve bedelli askerlik kararı

Seçimlerin ardından dün bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin OHAL'in kaldırılması konusunda mutabakata vardığı ileri sürüldü. Görüşmede Bahçeli'nin bedelli askerlik konusunda Genelkurmay Başkanı'nın görüşünün alınmasını istediği, gerekli görüldüğü halde çalışmaları destekleyeceklerini belirttiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, görüşmenin ana gündem maddeleri arasında yeni sistemde yapılacak çalışmalar, OHAL ve bedelli askerlik olduğu öğrenildi. Görüşmede OHAL'in uzatılmaması yönünde mutabakata varıldığı kaydedildi.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin gündem maddelerinden biri de bedelli askerlikti. 1 Ekim'de meclisin açılmasının ardından bedelli askerliğin gündeme getirilmesi bekleniyor. AKP'nin bedelli askerlik konusuna sıcak baktığı biliniyordu. Görüşmenin ardından Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de Genelkurmay Başkanı'nın görüşünün alınmasının ardından gerekli görüldüğü halde çalışmaları destekleyeceklerini belirttiği öğrenildi.