Erdoğan: Vatandaşım 'bu seçim yenilenmeli' diyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 25. olağan kongresinde, YSK'nin Pazartesi vereceği karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 25. olağan kongresi ve genel merkez binası açılışına katıldı.

Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde şaibe olduğunu iddia ederek, "Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz onu kabulleniriz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Devletle sermaye arasında köprü olan MÜSİAD yanımıza durmasıyla da milli ve yerli oluşunu göstermiştir. Bunun en önemli örneği de 15 Temmuz olayıdır. 15 Temmuz’da beraberce dayanışma içerisinde verilen mücadele asla unutulamaz.

Siyaset mühendisliği, toplum ve diplomasi mühendisliği, hatta terör mühendisliği sonuç vermeyince birliğimizi hedef aldılar.

Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık tanımayacağız. Milletin iradesine sahip çıkmak için seçim sonuçlarını yakından takip ediyoruz.

YSK'nın başkanı, kendilerine yapılan bu tehdide karşı bir yazılı açıklama yaparak, 'siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz' demiyor.

'31 MART'I KURBAN ETMEK İSTEMİYORUZ'

Bütün çabamız usulsüzlüklerle yolsuzluklarla, evet bir 31 Mart'ı kurban etmek istiyoruz. Bakıyorsunuz ana muhalefetin temsilcileri ne diyorlar, kime diyorlar? YSK'ya diyorlar. Kızılay'a çıkamazsınız diyorlar. Tehdit ediyorlar. Bırakın bu şekilde bir uyarıyı imada dahi bulunamazsınız der Anayasa'nın 138. maddesi. Şu anda YSK'nın sayın başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba yazılı bir açıklama yapmak üzere 'Siz nasıl olur da beni tehdit edersiniz' demiyor?

İstanbul ve Ankara'da seçimler yapılmıştır. Biz Ankara'da itiraz yapmadık. İstanbul'da hileler ve yolsuzluklar var. Ben halkımın oyunun arkasını takip etmek onun sonucunu kovalamak zorundayım. 28 binden 13 bine kadar bu sayımlarda oylar düşüyorsa burada yolsuzluğun olduğu apaçık ortadayken bunu kovalamayalım mı? Vatandaşım bana şunu söylüyor; bu seçim yenilenmeli. Dünyanın her yerinde yarım puan 1 puanla olan yerlerde bile seçimler yenilenmiştir. 1970'lerde buna benzer bir YSK bu tür karar almıştır. Kaldı ki burası bir kasaba değil İstanbul.

'ŞİMDİYE KADAR SUSTUM AMA ARTIK YETTİ'