Erdoğan: Vatan yansa ateşinde ısınacak bir muhalefet var

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitinginde konuştu.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa mitinginde muhalefeti eleştirdi. Erdoğan "Türkiye'de muhalefetin kötü bir huyu var. Bunlar ter dökmeden iktidar olmak istiyor. Milletimizin kendilerine ülke teslim etmeyeceklerini bildikleri için ikballerini ülkenin batmasına bağladı. Vatan yansa, ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. İşte bunun için, biz bunlara yıkım ekibi diyoruz" sözlerini kullandı.

Muharrem İnce'yi hedef alan Erdoğan "Bay Muharrem 24 Haziran'da birinci olmazsan çekip gidecek misin? Bunların hepsi aynı ama kayda giriyor. Arşivde var."Biz CHP Genel Başkanı'nın çarkçılığına, yüzü kızarmadan yalan söylemesine alışkındık bunların adayı da başımıza kesildi. Dün sakın Afrin'e girmeyin diyorlardı bugün Amerika'dan gelen telefonlarla yine Kandil'e girmeyin diyorlar.Ülkemizi darbecilerin tehdidinden, muhalefeti de bunların gölgesinde iktidara yürüme hevesinden kurtardık. Sağa, sola dağıta dağıta ortada CHP bırakmadılar. Milletvekillerini ağlata ağlata başka partilere pazarladılar. Bay Muharrem Sen Afrin'e girme demedin mi? Siz bugüne kadar terörle mücadeleye yönelik meydanlarda bir cümle kullandınız mı? Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirdik ama ana muhalefetin zihniyetini değiştirmeyi henüz başaramadık. O da olacak inşallah" dedi.