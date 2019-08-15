Erdoğan, Van Gölü kıyısındaki kaçak köşk inşaatını ziyaret edecek

Erdoğan, Van Gölü kıyısında yapılan ve Anayasa Mahkemesi’nin son kararıyla kaçak duruma gelen Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşaatını ziyaret edecek.

Van Gölü kıyısına yapılan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için torba yasa ile getirilen kanun AYM'nin kararı ile iptal edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durdurulması beklenen inşaat alanını ziyaret edeceği öğrenildi.

Yeniçağ’dan Erdem Avşar’ın haberine göre AYM'nin kararı ile inşaatın akıbeti soru işaretlerine neden olurken yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu yasa için AYM'nin iptal kararı vermesinin ardından durdurulması beklenen inşaatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği öğrenildi.

“Malazgirt Zaferi”nin 948. yıldönümü için Ahlat'a gidecek olan Erdoğan'ın buradaki programı kapsamında inşaat alanını ziyaret etmesi bekleniyor. Erdoğan'ın inşaat alanını ziyareti ise AYM'nin iptal kararına rağmen inşaatın devam edeceği şeklinde yorumlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesi, Kale Mahallesi, Kaleiçi Mevkinde toplam 32 dönümlük arazi üzerinde inşaatına başlanan köşkün yapılması için ocak ayında çıkarılan “torba yasa” ile Kıyı Yasası’na madde ve krokiler eklenmişti. CHP'nin başvurusu üzerine söz konusu maddeyi inceleyen Anayasa Mahkemesi düzenlemeyi anayasanın cumhuriyetin niteliklerinin sıralandığı 2. maddesi, kıyılardan yararlanma başlıklı 43. maddesi ile sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması başlıklı 56. maddelerine aykırı bularak iptal etmişti. Yasadaki maddenin yanı sıra yasaya ekli krokiler de iptal edilmişti.

