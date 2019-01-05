Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Poroşenko ile görüşüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Poroşenko, Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşüyor.

Erdoğan ve Poroşenko'nun Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa görüşmesi, basına kapalı olarak 1 saat 15 dakika sürdü.

İki liderin görüşmesinde ana gündem maddesinin geçen ay Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim olması bekleniyor.

Öte yandan Poroşenko'nun Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalama törenine katılması da bekleniyor.

Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rusya'dan bağımsız bir kilise olarak tanınması hazırlığı üzerine, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkilerini fiilen kestiğini açıklamıştı.

