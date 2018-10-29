Erdoğan üçüncü havalimanının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü havalimanının ilk etabının açılışında yaptığı konuşmada havalimanının ismini açıkladı. 29 Ekim resepsiyonunun Ankara'dan İstanbul'a alınmasına, iş cinayetlerine ve onlarca işçinin tutukluluğuna tepkilerin sürdüğü sırada yapılan açılışta, daha önce halka ettiği küfürle gündeme gelen İGA Konsorsiyumu Başkanı Mehmet Cengiz bir konuşma yaparak Erdoğan'a övgüler düzdü.

Üçüncü havalimanının ilk etabının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni havalimanının adının İstanbul olacağını açıkladı.

Erdoğan "Paha biçilmez bu şehre böylesine yaptığımız eser. Adını İstanbul olarak açıklıyoruz" dedi.

Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nın ticari seferlere kapanacağını ancak havalimanı vasfını sürdüreceğini ve faaliyet dışındaki alanlarının "millet bahçesi" olacağını söyleyen Erdoğan, "Orası Atatürk Havalimanı ve burası İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir" diye konuştu.

ONLARCA İŞÇİ HÂLÂ TUTUKLU

Henüz küçük bir kısmı tamamlanan ve inşaat sırasında en az 39 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği, insani çalışma ve barınma koşulları talebiyle iş bırakan işçilerin jandarma saldırısına uğradığı, yüzlerce işçinin gözaltına alındığı ve halen 33'ünün tutuklu olduğu havalimanının açılışı bugün 29 Ekim resepsiyonuyla bir arada gerçekleştiriliyor.

MEHMET CENGİZ'DEN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Törende daha önce "Milletin ... koyacağız" ifadesiyle de gündeme gelen konsorsiyum ortaklarından İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz de bir konuşma yaptı. Limak, Cengiz, MAPA, Kolin ve Kalyon adlı beş inşaat şirketinin oluşturduğu konsorsiyum İGA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz konuşmasında Erdoğan'a "Siz çıtayı yükseltmeyi seven bir lidersiniz" dedi. Bugün açılışı yapılan faza 7,5 milyar avro yatırdıklarını söyleyen Cengiz "Böyle bir açılışı yaptığım için Allah'ıma hamdolsun. Sayın Cumhurbaşkanım eşsiz vizyonunuzla Yeni Havalimanı çok büyük alan üzerinde 6 bağımsız pist olarak tasarlandı. 200 milyona çıkmak için hiçbir engel yok" ifadelerini kullandı.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşmalarının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanının resmi isminin İstanbul olacağını açıkladı.

'BURAYA ÇAKILAN KAZIKLARDAN HABERİN VAR MI?'

Erdoğan 2013 yılında ihalesi yapıldığında bu projenin sonunun gelip gelmeyeceğinin tartışıldığını belirttiği konuşmasında "Geçenlerde bir TV kanalında kendini çok beğenen biri burası çöker diyorlar, niye çökermiş burada çakılan kazıklardan haberin var mı? Tüm bunlar neden yapılıyor. Bu elinizdeki teknolojinin bize verdiği imkanlardır" dedi.

Dört etaptan oluşan projenin ilk etabının yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olduğunu kaydeden Erdoğan "Önümüzdeki 10 yıl boyunca havalimanımız büyümeye devam edecektir" dedi.

Erdoğan "Yatırım bedeli 10 milyar 247 bin avro. Devlete bu kira sürecinde 22 milyar 152 bin avro olmak üzere 32,4 milyar avro ekonomik büyüklüğü ifade ediyor. İlk etabın finansmanının 4,5 milyarlık kısmı Ziraat, Halkbank ve Vakıf Bank ile sağlanmasını çok önemli görüyorum. Toplam bütçe içerisinde sembolik bir rakamı ifade eden projenin işletme süresinin 12 yılı, 342 milyon avro dış hat yolcu garanti edilmiştir" diye konuştu.

Yeni havalimanıyla birlikte Avrupa hava sahasının yeniden düzenlenmesi gerekeceğini söyleyen Erdoğan "Uçuşların güzergahı büyük ölçüde değişecektir. Ülkemizde inşa edilmesi tesadüfi değildir" ifadesini kullandı. "Cumhuriyetimizin 95. yılında bu muhteşem eserle 2023 hedeflerimiz bir kez daha güçlenmiştir" diyen Erdoğan "Milletimizin bu vesile ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkemizin kuruluşunda kanı olan herkesi, şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

HRW: TUTUKLU İŞÇİLER SERBEST BIRAKILSIN

Açılış öncesinde İnsan Haklarını İzleme Örgütü (HRW) tarafından yayımlanan bir raporda, üçüncü havalimanında çalışma koşullarını protesto eden çok sayıda işçinin işten atıldığı ve haklarında cezai işlem başlatıldığı vurgulandı. HRW Türkiye Direktörü Emma Sinclair-Webb, tutuklu işçilerin serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunarak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son mega projesinin cam ve çelik duvarlarının arkasında, kötü çalışma koşullarını protesto eden 30 işçi ve bir sendika başkanı hapiste tutuluyor. Hapisteki işçiler serbest bırakılmalı, tüm işçiler hakkında açılmış ceza soruşturmaları düşürülmeli ve protesto eylemi yaptıkları için haksız olarak işten çıkartılmış diğer tüm işçiler de işlerine geri dönebilmeli" dedi.

İSTANBUL'DAKİ 29 EKİM RESEPSİYONU'NA MUHALEFET KATILMIYOR

Öte yandan havalimanının açılışı bahanesiyle 29 Ekim resepsiyonunun İstanbul'a taşınması muhalefet liderleri tarafından tepkiyle karşılandı. Daha önce İstanbul'daki havalimanı açılışına ve 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacaklarını duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Ankara'ydı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yaşının kutlanacağı yer Ankara'dır. İktidarın bugünkü kutlamaları korsan kutlamadır. Devlet korsan gösteri yapamaz" dedi.